Café Congé blaast iconische Brugstraat in Bilzen nieuw leven in

Bilzen -

Het concept om op een doordeweekse zomeravond in Bilzen uit te pakken met een sfeervol gebeuren vol live muziek, hapjes en drankjes, blijkt een schot in de roos. Het zomerevent liet de bekende Brugstraat nog eens ouderwets vollopen. Zo ‘n 3000 bezoekers kwamen chillen op muziek van Les Truttes en de South of Heaven band.