Limburgse kajakkers Hermien Peters en Lize Broekx sprintten zich in de A-finale

Artuur Peters en het duo Hermien Peters-Lize Broekx reizen in topvorm af naar het WK in Hongarije. Foto: Raymond Lemmens

Hermien Peters en Lize Broekx hebben zich donderdag op het WK kajak in het Hongaarse Szeged geplaatst voor de finale van de K2 500 meter. Het Belgische duo werd in zijn reeks tweede in 1:38.31, de vijfde tijd van negen finalisten.

Bij de samenstelling van hun halve finale hadden Peters en Broeckx de pech dat zij met hun tweede tijd in de reeksen toch de Wit-Russen Maryna Litvinchuk en Volha Khudzenka, die de beste tijd neergezet hadden, ontmoetten. Bovendien troffen ze ook de Nieuw-Zeelandse vicewereldkampioenen Caitlin Ryan en Alicia Hoskin. Het Neerpeltse duo was niet onder de indruk van dat internationaal geweld. Zij openden in derde stelling, maar lagen halfweg al voor de Nieuw-Zeelanders. De Wit-Russen wonnen alweer met de snelste tijd.

De eerste zes van de A-finale, die zaterdag afgewerkt wordt, steken een ticket voort de Olympische Spelen op zak.

K2 500m (27 teams, drie halve finaleraces, eerste drie naar A-finale, 4e tot 6e naar B-finale):

Eerste halve finale:

1. Litvinchuk/Khudzenka (WRu) 1:36.78

2. Peters/Broekx (Bel) 1:38.31

3. Ryan/Hoskin (NZe) 1:38.93

4. Pelachs/Bauza (Spa) 1:41.02

5. Wikberg/Anderson (Zwe) 1:41.51

6. Chrishina/Nedeva (Bul) 1:46.15

7. Chen/Chen (Sgp) 1:48.90

8. Chou/Lui (Tai) 1:49.59

9. Skukauska/Smiltniece (Let) 1:49.89

