Rollercoaster Tiki Waka in Walibi geëvacueerd na technisch incident

De rollercoaster Tiki Waka in Walibi is donderdag geëvacueerd omwille van een technisch incident. Het pretpark in Waver bevestigt de informatie van RTL Info.

Tiki Waka is een rollercoaster met wagentjes voor vier personen in de nieuwe zone ‘Exotic World’ in Walibi. Na een incident moesten de bezoekers worden geëvacueerd, maar dat verliep zonder gewonden en zonder interventie van de hulpdiensten. Het park hoopt de attractie zo snel mogelijk te kunnen heropenen.

Tiki Waka werd pas vorig jaar in gebruik genomen en maakt deel uit van de eerste fase van een investeringsplan van 100 miljoen. Tegen 2023 moet het volledige pretpark zijn opgefrist.

In de Efteling stond woensdag een attractie ook al een uur stil door een technisch defect.