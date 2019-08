In deze steden is luchthavenverkeer het goedkoopst

Stel je binnenkort een reisbudget voor een geplande citytrip op, hou dan zeker ook rekening met de kosten voor het transport van én naar de luchthaven. Uit een studie van Taxi2Airport.com blijkt dat deze prijzen behoorlijk kunnen oplopen en flink variëren van stad tot stad. Zo is Lissabon het goedkoopst en Amsterdam het duurst.

Van zes euro tot vijftig euro. Zo groot is het verschil in prijzen voor het luchthavenverkeer in verschillende Europese hoofdsteden. Dat is de conclusie van transportbedrijf Taxi2Airport.com dat de gemiddelde kostprijs van vervoer van de luchthaven tot het stadscentrum in veertien steden uitrekende en daarbij op flinke prijsverschillen stuitte.

Ze hielden voor hun richtprijs rekening met de volgende factoren: prijs per afgelegde kilometer, basisprijs en af te leggen afstand. Zo blijkt Lissabon het goedkoopst (5,79 euro voor een afstand van 5 km), meteen gevolgd door Ankara (13,64 euro voor een afstand van 26,5 km). Amsterdam was het duurst (52,07 euro voor 20,8 km), op de voet gevolgd door Londen (50,60 euro voor 25,6 km).

Dit zijn de kostprijzen van de overige steden uit de studie:

Madrid (18,56 euro)

Berlijn (20,10 euro)

Praag (21,31 euro)

Wenen (23,75 euro)

Athene (26,45 euro)

Brussel (26,88 euro)

Rome (36 euro)

Parijs (42,73 euro)

Bern (43,84 euro)

Stockholm (49,76 euro)