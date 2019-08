StuBru kiest voor Joris Brys als vervanger van Christophe Lambrecht

Joris Brys zal vanaf september op weekdagen tussen 9 en 12 uur presenteren op radiozender Studio Brussel. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Christophe Lambrecht, die in mei op 48-jarige leeftijd overleed.

De 30-jarige Brys presenteerde op zondag tussen 12 en 13 uur al “Vuurland” op Studio Brussel. Dat zal hij voortaan combineren met het voormiddagblok op weekdagen.

De zender heeft ervoor gekozen om het programma niet langer “Music@Work” te noemen, de naam van het programma dat Christoph Lambrecht lange tijd presenteerde.

Na de dood van Lambrecht in mei nam Kirsten Lemaire het voormiddagblok op Studio Brussel tijdelijk over. Zij zal nog steeds in de namiddag te horen zijn tussen 13 en 16 uur.