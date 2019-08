Katholiek onderwijs en GO! roepen beleid op om van lerarentekort prioriteit te maken

Zowel het katholiek onderwijs als het gemeenschapsonderwijs maken zich anderhalve week voor de start van het nieuwe schooljaar zorgen over het lerarentekort. In verschillende scholen dreigen vacatures niet ingevuld te raken. Ze roepen de volgende Vlaamse regering op om van het lerarentekort een prioriteit te maken.

Exacte cijfers over het lerarentekort zijn er nog niet. Daarvoor is het te vroeg, zeggen zowel het katholiek onderwijs, het GO! als de OVSG. Heel wat scholen zijn nog volop bezig met aanwervingen. Wat wel al duidelijk is, is dat het lerarentekort waarover scholen al lang klagen, zich doorzet.

Volgens topvrouw van het GO!, Raymonda Verdyck, is dit zelfs het eerste jaar dat het gemeenschapsonderwijs het signaal krijgt dat een aantal vacatures niet ingevuld raken. In sommige scholen is erop 1 september geen probleem, maar er zijn andere waar dat wel het geval is, luidt het. En dat baart het GO! zorgen. “We zeggen al langer dat er een structurele oplossing moet komen en dat het debat over de leraar en de loopbaan van de leraar moet worden gevoerd en dat is wat we natuurlijk hopen dat de volgende regering als prioriteit mee opneemt.”

Eenzelfde geluid bij het katholiek onderwijs. “Het tekort aan leerkrachten is grootste bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs”, zei Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs, donderdag in De Ochtend op radio 1. Als oorzaak voor het tekort wijst hij onder meer naar de algemene krapte op de arbeidsmarkt. “Mensen met een leerkrachtendiploma zijn ook in andere sectoren populair. Daarnaast is er ook een hele generatie leerkrachten die met pensioen gaat, en komen er ook steeds meer leerlingen bij.” Nog: “Het tekort aan leerkrachten is de grootste en belangrijkste bedreiging voor de goede kwaliteit van ons onderwijs. Wij hopen dat in het regeerakkoord maatregelen zullen staan.”

“Voorspelbaar”

ACOD Onderwijs noemt het lerarentekort, waarvoor zowel het gemeenschapsonderwijs GO! als het katholiek onderwijs vlak voor het begin van het schooljaar waarschuwen, “jammer, maar voorspelbaar”. De bond roept donderdag op tot een concreet en duidelijk stappenplan.

“Dit lijkt stilaan op de totale crash, want het probleem situeert zich op verschillende vlakken”, zegt het ACOD. Volgens de bond was het tekort al te voorspellen na het tijdsbestedingsonderzoek een jaar geleden. “Hoe wil je mensen aantrekken om 46 uur per week in te grote klassen te staan, zonder fatsoenlijke ondersteuning, met een te grote planlast en een papierberg die je kan beklimmen? Wie kijkt er naar uit om zichzelf blijvend te kwellen... en dat tot je 67s­­te?”

“Een toverformule bestaat niet”, zegt ACOD. Wat leerkrachten nu nodig hebben is hoop. En die hoop kan er enkel komen als men, liever vandaag dan morgen, met een concreet en duidelijk stappenplan komt. Kleinere klassen, het aanpakken van absurde administratie en werkbaar werk, moeten daarin zeker terug te vinden zijn.”