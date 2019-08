Op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Anderlecht werd Felice Mazzu gevraagd naar de manier waarop Joakim Maehle had gereageerd op zijn verrassende plaats op de bank tegen Waasland-Beveren.

“Zijn reactie was voorbeeldig”, aldus Mazzu. “Joakim toonde zich zeer professioneel en heeft er op training alles aangedaan om te proberen tonen dat ik het bij het verkeerde eind had. Dat is de juiste ...