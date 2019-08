Geen mode meer, maar Ann Demeulemeester keert binnenkort terug

Ann Demeulemeester keerde de modewereld zes jaar geleden de rug toe, maar de Belgische ontwerpster zat de voorbije jaren zeker niet stil. Dat meldt Business of Fashion. In oktober brengt ze een keramiekcollectie op de markt.

Zes jaar geleden gaf Ann Demeulemeester de fakkel van haar modemerk door aan Sébastien Meunier en verdween ze zelf compleet uit de spotlights. De ontwerpster trok zich terug in het landelijke Kessel, maar op haar lauweren rusten deed ze blijkbaar niet. In het modevakblad Business of Fashion maakt ze nu haar plannen bekend.

Zo heeft de ontwerpster zich in het grootste geheim bekwaamd in een ander creatief medium. In oktober brengt ze samen met Serax een collectie uit, bestaande uit een porseleinen servies, glazen en zilverwerk. Zelf verklaart de ontwerpster haar vertrek uit de modewereld als volgt: “Ik wilde mezelf de tijd gunnen om een andere manier van leven uit te proberen. Ik wilde opnieuw kwetsbaar zijn.”

De voorbije jaren heeft Ann Demeulemeester keramieklessen gevolgd in Engeland en Frankrijk en bezocht ze traditionele fabrikanten in Duitsland. In de kelder van haar huis installeerde ze een eigen atelier, waar ze aan de slag ging met porselein. Haar ontwerpen belandden bij haar thuis op de tafel, waar ze met veel enthousiasme door familie en vrienden onthaald werden. Haal plotse liefde voor keramiek is haar echter niet vreemd. “Ik heb altijd van beeldhouwen gehouden”, vertelt ze. “Mijn kledij draaide altijd om vorm. Daarom waren ze altijd zwart en wit. Ik voelde me meer een architect dan een decorateur.”