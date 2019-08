Tien jaar na magistrale kopbalgoal speelt Antwerp-keeper Sinan Bolat weer tegen AZ

Heerlijk toeval, toch? Tien jaar geleden, in december 2009, loodste Sinan Bolat Standard in eigen huis naar een 1-1 tegen AZ. In de slotseconden kopte de mee opgerukte doelman de vrijschop van Nicaise heerlijk in doel, waardoor de Rouches derde werden in hun Champions League-poule en Europees overwinterden. Nu staat hij weer tegenover AZ.

Ook in Nederland herinneren ze zich de treffer van Bolat maar al te goed. “Krijg de klere, dat is die keeper”, riep AZ-assistent Martin Haar toen hij merkte dat Sinan Bolat bij Antwerp speelde. Haar was toen interim-coach, hij verving de pas ontslagen Ronald Koeman. ”Voor mij was de tegengoal van die Bolat vergelijkbaar met de dag dat we met AZ het kampioenschap verspeelden in 2007. (...) Louis Van Gaal belde me de dag erna op. Dat vond ik mooi. Hij zei dat ik alles goed had gedaan. Dat je hier niks aan kon doen als trainer. Vond ik mooi.”

En Bolat zelf, wat zegt die? “Dit is inderdaad mooi toeval. Ik heb er de voorbije jaren al zoveel reacties op gekregen, het blijft dan ook een mooie herinnering. Ik zal het nooit vergeten en allicht ook nooit opnieuw doen.”

Ach, je weet maar nooit. Als er volgende week op de Heizel toch nog een goaltje nodig is om door te gaan… “We hebben er voor de zekerheid al op getraind”, zei Bölöni lachend. Hij was er destijds ook bij als T1 van Standard.

Ook Bolat liet zich nog ontgoocheld uit over het ontbreken van Antwerp-supporters vanavond. “Heel jammer dat zo’n burgemeester ineens tevoorschijn komt en beslist geen bezoekende fans toe te laten. Maar dit prikkelt ons nog extra, wees gerust.”

Zo klonk de goal van Bolat met commentaar van Peter Vandenbempt: