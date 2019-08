ROYALS. Nieuw hondje voor prinses Athena, pizzabakker kan ogen niet geloven als hij bestuurders van ferrari ziet

Alweer een woelige week voor de Britse koninklijke familie. Na drie jaar blijft Meghan Markle kop van jut in het Verenigd Koninkrijk en ook in ons eigen land heeft prins Laurent het niet altijd even gemakkelijk. Alle roddels en weetjes uit adellijke kringen op een rij.

Een week zonder negatieve berichten over de hertogin van Sussex zou een unicum zijn in de Britse media. De vrouw van prins Harry en moeder van baby Archie kwam nogmaals onder vuur te liggen omdat ze in elf dagen tijd vier keer vlogen met een privéjet “en dat voor de meest milieubewuste leden van de koninklijke familie.” Maar het echtpaar kreeg ook steun. Onder meer zanger Elton John sprong in de bres en vroeg om te stoppen met het verspreiden van onwaarheden over het koppel. Ook Jessica Mulroney, de beste vriendin van Meghan, trok op Instagram van leer tegen de ‘pestkoppen’.

Ondertussen lijkt de hertogin van Sussex niet wakker te liggen van alle commotie en is ze volop in de weer met haar kledinglijn, die ze samen met een liefdadigheidsorganisatie ontwerpt. De 38-jarige Meghan deelde op Instagram een video waarin enkele vrouwen te zien zijn, die de kleding droegen voor een fotoshoot. Zo zien we enkele zwarte jurken, een mouwloze vest en lederen tassen.

Wie het ook niet altijd gemakkelijk heeft, is prins Laurent. “Je weet niet wat dat doet met een kind, anders behandeld worden dan je oudere broer”, zei de prins in een interview met nieuwssite Politico. Daarmee wil hij nogmaals benadrukken dat zijn kindertijd in de schaduw van zijn broer koning Filip geen pretje was.

Terwijl Laurent in de put zit, klimt de halfzus van zijn vader naar ongekende hoogtes. Prinses Esmeralda (62) beklom samen met haar dochter de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika. Ze deed er een week over en hoopt met haar actie geld in te zamelen voor ‘Hero Women Rising’, een organisatie die zich vooral in Afrika inzet voor vrouwen.

On top of Kilimanjaro! So happy we made it to the roof of Africa and took #herowomenrising with us! 💪💪😀😀@MamanShujaa #keepgirlsinschool What an amazing experience! pic.twitter.com/3QJFzEr3O2 — Esme (@esmeraldadereth) July 19, 2019

Kers

Geen bergbeklimmingen in Denemarken maar binnenkort wel wandelingen: de Deense prinses Athena (7) kreeg van haar ouders prins Joachim en zijn vrouw Marie een nieuwe hond. Het beestje, een Bichon frisé kreeg de naam ‘Cerise’, Frans voor ‘kers’. Het is niet de eerste keer dat het koninklijke paar koos voor een fruitsoort: zo noemde hun vorige hond ‘Appel’.

Geen fruit voor de Zweedse koninklijke familie maar wel pizza. In het Franse dorp Saint-Laurent-en-Beaumont keek de eigenaar van een pizzeria raar op toen er voor zijn deur een zwarte ferrari en twee auto’s met lijfwachten stopten. Nog groter werd zijn verbazing toen de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia uitstapten en een pizza margherita bestelden. Tijdens om de Italiaanse lekkernij ter plaatse op te eten hadden ze niet. Het paar stapte opnieuw in hun Ferrari, een bodyguard legde een servetje op de schoot van de koning ging en weg waren ze.