Nicola Philippaerts enkele maanden buiten strijd na val tijdens training

Genk - Nicola Philippaerts is woensdagnamiddag tijdens een trainingsrit met een jong paard ten val gekomen. Hij liep daarbij een blessure aan de linkerschouder op. De 26-jarige Philippaerts ging inmiddels in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk onder het mes. Na een rustperiode van zes weken mag hij beginnen revalideren, maar de jumpingruiter zal enkele maanden out zijn.

“Het is heel snel gegaan en moeilijk te omschrijven hoe het precies gebeurde”, zegt Philippaerts. “Ik voelde meteen dat het niet goed zat en had veel pijn. Na de nodige onderzoeken in het ziekenhuis werd besloten om geen tijd te verliezen en onmiddellijk te opereren. De operatie is goed verlopen maar ik heb nog veel pijn. Ik heb vanochtend de dokter gesproken. Die vertelde mij dat ik zes weken moet rusten waarna ik kan beginnen revalideren. Dat is een klap, maar het had erger kunnen zijn. Ik wil de dokter en zijn team danken voor alle goede zorgen. Het komt er nu op aan om de nodige rust te nemen en dan opnieuw toe te werken naar het indoorseizoen.”

Philippaerts gaf eerder al forfait voor het EK in Rotterdam door een blessure van zijn paard Chilli Willi.