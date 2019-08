21 jaar na de feiten executeert Texas moordenaar van jonge studente, dit waren zijn laatste woorden

De 48-jarige Larry Swearingen is geëxecuteerd met een dodelijke injectie in de gevangenis van Texas. De Amerikaan werd beschuldigd van de moord op een studente in 1998, maar ontkende al die tijd de feiten. Dat bleek ook uit zijn laatste woorden.

“Heer vergeef hen. Ze weten niet wat ze aan het doen zijn.” Dat waren de laatste woorden van Larry Swearingen. Kort daarna, woensdag omstreeks 19 uur lokale tijd, werd de Amerikaan geëxecuteerd met een dodelijke injectie in de gevangenis van Texas.

In 2000 werd Swearingen schuldig bevonden aan de ontvoering, verkrachting en moord op Trotter, die in december 1998 verdween. Pas 25 dagen later werd haar levenloze lichaam teruggevonden in een dicht bebost gebied in het Sam Houston National Forest in Texas.

“Krankzinnige rechtssysteem”

De voorbije twintig jaar had Swearingen tot vijf maal toe uitstel van executie gekregen. Onder meer omdat hij zijn verhaal verschillende keren wijzigde. De advocaten van Swearingen hebben lang beweerd dat het wetenschappelijk bewijs hem had moeten vrijpleiten, het DNA dat gevonden werd onder de nagels van Swearingen was immers niet het zijne.

De andere bewijslast - onder meer de vondst van een pakje sigaretten en de panty van het slachtoffer in de wagen van Swearingen - was echter ontegensprekelijk hard.

Foto: AFP

“Ik wil dat iedereen weet dat ik niet boos ben om mijn dood”, zei Swearingen nog vlak voor de executie. “Natuurlijk zou ik graag willen leven en vrijuit gaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat mijn dood een katalysator kan zijn om het krankzinnige rechtssysteem van Texas te veranderen. Ik ben nu een van Gods offerlammeren. Mensen zullen mijn voorbeeld gebruiken om anderen te helpen en te voorkomen dat deze vreselijke en onrechtmatige vervolging zich nog eens kan voordoen.”

Swearingen is de 12e gevangene die dit jaar in de VS is geëxecuteerd, volgens gegevens van het Death Penalty Information Center.