Flexibele vorm van rekeningrijden kan bestuurder geld opleveren

Voor de verkiezingen was er zo veel tegenkanting tegen het rekeningrijden voor automobilisten dat N-VA het plan van tafel veegde. Ook nu staat er in de startnota voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen niks over rekeningrijden, en dat vinden twee transporteconomen een gemiste kans. Zij pleiten in hun paper ‘Superslim rekeningrijden voor dummies’ voor een versie die naar hun mening “aanvaardbaar” is voor de bevolking.