Vincent Kompany wordt nu ook kapitein van Anderlecht

Anderlecht moet zich herpakken na de 2 op 12. Het staat voor een belangrijke match tegen Genk en pakt de zaken iets anders aan. Vincent Kompany wordt vanaf nu ook de vaste kapitein en zal zich meer als speler gedragen op matchdagen. Simon Davies zal aan de zijlijn de tactiek bepalen en de wissels doen.

Na drie onfeilbare partijen kende Vincent Kompany vorige week op Kortrijk niet zijn beste wedstrijd. Mogelijk was de speler-manager te veel bezig met zijn ploegmaats en niet met zijn eigen prestaties. Daar is deze week duidelijk over gepraat op Anderlecht.

“Vincent Kompany wordt vanaf nu de kapitein”, zegt zijn assistent Simon Davies. “Vinnie zal zich op matchdagen meer focussen op zijn rol als speler. Hij is de beste voetballer in onze competitie en moet dat ook kunnen bewijzen. Op die manier krijg ik ook meer verantwoordelijkheid langs de zijlijn. Als er wissels moeten gebeuren of er moet tactisch bijgeschaafd worden zal ik dat meer bepalen.”

Tot nu toe was altijd de oudste speler na Kompany aanvoerder bij RSCA. Dat was ofwel Nasri ofwel Zulj. Nu krijgt Kompany dus nog een extra rol. “We leren elkaar als staff ook beter en beter kennen en zien ook steeds meer hoe de taakverdeling moet zijn. Kompany houdt zoveel van deze club dat hij alles op zich neemt, maar tijdens wedstrijden zijn er altijd zaken die je niet kunt voorzien en waar je als speler niet mee kunt bezig zijn. Hij zal de leider zijn op het veld, ik in de dug-out. Met de hulp van mijn assistenten.”

“We zijn beste in België”

De druk bij Anderlecht stijgt wel na de competitiestart en nu wachten er vier topmatchen: Genk, Standard, Antwerp en Club Brugge. Toch is paars-wit niet bang. “Wij zijn de beste ploeg in België”, vervolgt Davies vol vertrouwen. “Natuurlijk respecteren we elke tegenstander, maar wij zijn Anderlecht. Al is babbelen natuurlijk goedkoop. We moeten het bewijzen op het veld. Door de resultaten vermindert het vertrouwen van de jonge spelers misschien wel een beetje, maar het vertrouwen in onze speelwijze is bij iedereen heel fel aanwezig. De jongens zetten stappen en geloven heel hard in onze aanpak. Oké, nu zit het wat tegen maar de resultaten zullen volgen. We veranderen niets.”

Al ontbreekt het Anderlecht volgens sommigen wel aan fysieke power. Ze beginnen elke match met veel pressing en druk, maar houden het niet vol. Na de rust is er steeds een terugval. “Er is geen fysiek probleem, echt niet. Alle statistieken wijzen uit dat we fysiek zowat de sterkste ploeg in België zijn. Alleen hebben we jonge spelers en is onze speelwijze veeleisend. Het zal even tijd kosten om het 90 minuten vol te houden, maar we kunnen niet meer verwachten dan wat de jongens nu doen. Ze verzetten bergen werk.”

Roofe out

Dan mag Anderlecht dat morgenavond bewijzen in de Genkse Luminus Arena. Zoals aangekondigd is spits Kemar Roofe nog niet fit. Davies bevestigde dat hij pas zal aansluiten na de interlandbreak half september.