Liam Hemsworth vraagt officieel scheiding aan van Miley Cyrus

Fans moeten niet langer hopen op een hereniging: de scheiding tussen Miley Cyrus en Liam Hemsworth is binnenkort definitief. De Australische acteur heeft de scheiding officieel aangevraagd en maakt zo een einde aan hun huwelijk.

Midden augustus kondigde het koppel aan dat ze al na acht maanden huwelijk gingen scheiden. Meteen daarna werd Cyrus kussend betrapt in de armen van Kaitlynn Carter. Dat Miley voor een vrouw koos, hoeft niet meteen te verbazen. Eerder gaf de Amerikaanse zangeres al aan dat ze panseksueel is en niet op geslachten maar op persoonlijkheden valt.

Ook Hemsworth verwerkte de breuk in de armen van verschillende, Australische vrouwen en diende onlangs de scheidingspapieren in het Amerikaanse Los Angeles in. De reden van de breuk? Officieel wegens onoverkomelijke verschillen. Het koppel was getrouwd onder huwelijkse voorwaarden waardoor ze beiden hun eigen geld en bezittingen houden. Wel nam Hemsworth een bikkelharde advocaat onder de arm voor mocht het toch nog mislopen.