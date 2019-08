Na ‘hygge’: de nieuwste lifestyletrend komt uit Korea

Het geheim van jouw geluk? Misschien is het wel ‘nunchi’. Na het heerlijke ‘hygge’, waarbij je gewoon helemaal niets hoefde te doen om het ultieme geluk te vinden, draait het bij ‘nunchi’ om een diepere relatie met je partner, je vrienden, je familie en je collega’s.

Vanuit alle uithoeken van de wereld komen lifestyletrends aangewaaid: ‘hygge” uit Denemarken, “ikigai” uit Japan en nu “nunchi’ uit Korea. Volgens de auteur van het boek “The Power of Nunchi: The Korean Secret to Happiness and Success” ontdek je het ware geluk slechts als je een diepere band met je medemens aangaat.

Dat doe je door beter de gevoelens en gedachten van anderen te begrijpen. Dankzij “nunchi” zou jij in staat zijn om door middel van lichaamstaal feilloos aan te voelen wat iemand nodig heeft, zodat je daarop in kan spelen en je dat in je voordeel kan gebruiken. Hierdoor zou je vervolgens meer vertrouwen, harmonie en verbinding teweegbrengen in je relaties.

Hoewel “nunchi” in het westen als de allernieuwste lifestyletrend ontvangen wordt, is het in Korea allesbehalve een nieuwtje. Koreanen maken er al meer dan 5000 jaar gebruik van om hun relaties en leven vorm te geven.