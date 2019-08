Groep kajakkers bijna verpletterd door rotsblokken wanneer hoge klif instort

Een groep kajakkers kwam vorige week er met de schrik vanaf in de Amerikaanse staat Michigan. Twee fotografen konden filmen hoe een deel van een hoge klif bij het Bovenmeer instortte. De kajakkers mochten van veel geluk spreken: ze waren amper een vijftiental meter van het gevaar verwijderd en werden net niet verpletterd door de rotsen.

In totaal waren achttien kajakkers in de buurt van de instorting. “Ik was werkelijk geschokt”, vertelde Jon Smithers, de natuurfotograaf die het tafereel kon vastleggen met zijn drone. “Ik had nog nooit zoiets gezien.” Volgens de lokale autoriteiten zijn zulke instortingen geen uitzonderingen. “Dit gebeurt voornamelijk in de lente, wanneer de grond ontdooit”, klinkt het. “Het is een van de risico’s die gepaard gaat met zandsteen. Het is erg zacht en erodeert altijd.”