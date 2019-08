Britse chefs in de clinch: “Kampt Jamie Oliver met waanvoorstellingen?”

De Britse chefs Marco Pierre White en Jamie Oliver zijn niet de allerbeste vrienden. Dat blijkt nogmaals nu Marco Pierre White zwaar uitgehaald heeft naar Jamie Oliver, nadat deze laatste de Brexit als reden opgaf voor de sluiting van zijn restaurants. “Hoe kan je de schuld nu bij iets anders dan jezelf leggen?” vraagt Marco Pierre White zich af. “Kampt hij met waanvoorstellingen?”

In een gesprek met Radio 4 wees Jamie Oliver de Brexit als één van de redenen aan voor de sluiting van vijfentwintig van zijn restaurants op Britse bodem. Volgens de chef gaan de Britten door de aanhoudende onzekerheid rond de Brexit veel minder vaak op restaurant, maar zijn collega Marco Pierre White gaat hier duidelijk niet mee akkoord.

“Ik heb gelezen dat Jamie Oliver de Brexit als de reden voor zijn falende zakenimperium opgeeft. Dat kan ik niet begrijpen”, benadrukt de bekende chef van The Cube in Birmingham. “Zou dat dan niet betekenen dat alle restaurants in de problemen zitten? Ik denk niet dat hij de Brexit als oorzaak kan aanwijzen. Dat is het flauwste excuus ooit. Hoe kan je de schuld nu bij iets anders dan jezelf leggen? Kampt hij met waanvoorstellingen?”

“Zelf heb ik slechts twee keer bij Jamie’s in Gatwick Airport gedineerd”, voegt hij daar nog aan toe. “Ik heb er beide keren enorm lang op mijn gerechten moeten wachten. Het was verschrikkelijk.” Volgens de Britse sterrenchef heeft de erbarmelijke dienstverlening in de restaurants van Jamie Oliver hem waarschijnlijk dan ook meer parten gespeeld dan de Britse malaise. Jamie Oliver probeerde zijn falen eerder ook al te verklaren. Zo zouden zijn restaurants niet "posh" of "chic" genoeg geweest zijn.

Niet de beste vrienden

De reactie van Marco Pierre White komt ongetwijfeld niet als een verrassing bij de Britten, want er zit al veel langer een haar in de boter in de relatie van de beide bekende Britse chefs. Zo regent het verwijten heen en weer: Jamie Oliver vergeleek Marco Pierre White in het verleden al met een maffiosi lookalike, volgens Marco Pierre White is de voormalige ‘Naked Chef’ dan weer geen echte chef omdat hij nooit een Michelinster kreeg.