Lotto Soudal versterkt zich met John Degenkolb. De 30-jarige Duitser komt van Trek-Segafredo en tekende een overeenkomst tot eind 2021. Hij won onder meer al Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix.

De transfer van Degenkolb naar Lotto Soudal hing al een tijd in de lucht, maar is nu dus officieel. Na Philippe Gilbert pakt de Belgische ploeg dus uit met een tweede grote naam. “Met John Degenkolb en Philippe Gilbert hebben we twee kleppers binnengehaald”, aldus Marc Sergeant. “John is snel na een zware koers en dat maakt een groot verschil als je bijvoorbeeld met twintig renners naar de meet gaat. Ik hoop dat we de komende jaren de beste Degenkolb te zien krijgen, waarvan ik overtuigd ben dat hij dat in zich heeft.”

Ook Degenkolb zelf heeft er vertrouwen in. “Het is logisch dat een Belgische ploeg met een lange geschiedenis in het wielrennen wil uitblinken in de klassiekers. Dat wordt de betrachting voor het eerste deel van het seizoen. Daarnaast ben ik niet traag aan de finish, vooral na een zwaardere wedstrijd. Maar ik kijk er eveneens naar uit om samen te werken met Caleb Ewan, die zonder twijfel onze sprinter nummer één is voor zijn specifieke doelen. Maar met mijn ervaring kan ik een toegevoegde waarde betekenen voor hem en het team. De ploeg is vaak actief op twee of drie fronten waardoor we meer kans hebben op een goed resultaat.”