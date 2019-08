‘Downton Abbey’-acteur in nauwe schoentjes door callgirl

Als Robert Crawley in Downton Abbey geniet hij veel aanzien, maar momenteel zit acteur Hugh Bonneville (55) in nauwe schoentjes door een callgirl.

Voormalig escort Helen Wood, die bekend werd omdat ze seks had met voetballer Wayne Rooney, is van plan een biografie uit te brengen over haar vroegere leven. Blijkt dat ook getrouwde Bonneville een beroep deed op haar diensten. Hij betaalde tien jaar geleden 265 euro voor een rendez-vous. “Het ging niet zo vlot. Hij kuste als een maagd”, zegt Wood. Aanvankelijk bleef de identiteit van Bonneville afgeschermd vanwege striktere privacyregels in de Britse pers, maar via sociale media lekte dan toch uit om wie het ging.