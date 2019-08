Wanneer je een openluchtcinema met luchtbedden organiseert, kan je maar beter zeker zijn dat er geen briesje wind is. In het Amerikaanse Denver in Colorado waren 150 matrassen voorzien voor het event ‘the bed cinema’ waarbij filmliefhebbers een luchtmatras konden reserveren om naar de film te kijken. Maar nog voor de film was gestart, zorgde de wind voor een verrassing van formaat en begonnen een tiental luchtmatrassen te zweven over de straten en in het park.