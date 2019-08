Operatie Market Garden krijgt herdenkingsmunt in Nederland

De geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden krijgt een eigen herdenkingsmunt in Nederland. Op 21 september wordt het eerste Market Garden Vijfje, een officieel betaalmiddel, geslagen, aldus de Koninklijke Nederlandse Munt.

Het is in september 75 jaar geleden dat de geallieerden met de luchtlandingsoperatie Market Garden probeerden snel een einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. De opmars stokte eind september toen het niet lukte om de Rijnbrug in Arnhem op de Duitsers te veroveren.

Vanwege die mislukte Slag om Arnhem, waarbij een grote verwoesting werd aangericht, mogen de burgemeesters van Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum donderdag als eerste het ontwerp van de herdenkingsmunt zien. Op de ene kant staat een brug en een parachute en op de andere kant de beeltenis van koning Willem-Alexander.

De Britse veteraan Les Fuller (98), die destijds op de Ginkelse Heide landde, zal op 21 september de eerste echte munt slaan bij de grote herdenking op die heide. Dat doet hij samen met commandant der Strijdkrachten Rob Bauer.