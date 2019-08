Negen doden bij modderstromen in China

Negen mensen hebben het leven verloren in een aantal modderstromen in een bergregio in China. Vijfendertig anderen zijn als vermist opgegeven, aldus de lokale autoriteiten.

Onder de slachtoffers is een 33-jarige brandweerman die omkwam toen een modderstroom het reddingsvoertuig meesleurde waarin hij zich bevond. Dat gebeurde in Wenchuan, in de provincie Sichuan.

Volgens het agentschap Xinhua is een andere brandweerman met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Zes andere mensen zijn gewond en meer dan 100.000 inwoners geëvacueerd.

Door de modderstromen van de afgelopen dagen zijn de water- en stroomvoorziening afgesneden voor tienduizenden woningen. Ook zijn bruggen en wegen beschadigd. De modderstromen zijn veroorzaakt door hevige regenval.