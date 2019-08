"Standaardonderdelen maken het DNA van de F1 kapot"

Vanaf het seizoen 2021 wil men in de Formule 1 heel wat standaardonderdelen introduceren. Bedoeling is om de kosten van de F1-teams naar omlaag te halen. Bij Ferrari vreest men echter dat het DNA van de Formule 1 geraakt wordt, namelijk competitie tussen constructeurs en technologische innovatie.

"Ik ben nog niet tevreden," zei Ferrari-teambaas Mattia Binotto tegenover 'Autosport' over de reglementsvoorstellen voor het seizoen 2021. "Vanaf het begin hebben we gezegd dat we tegen standaardisatie zijn."

"Ik heb het gevoel dat we veel te veel richting standaardisatie gaan. We geloven dat het DNA van de sport competitie is en standaardisatie gaat tegen die gedachte in."

"Ik begrijp de achterliggende reden ervan maar ik denk dat we voorzichtig moeten zijn en de risico's moeten afmeten met het voordeel dat het oplevert. We mogen het uiteindelijke doel niet vergeten."

Volgens Binotto is het logisch dat men kosten wil besparen maar betekent het introduceren van standaardonderdelen daarom niet dat er drastische kostenbesparingen voor de teams zijn.

"Het is niet omdat iets standaard is dat je ook geld bespaart," verklaarde Binotto. "Je moet je wagen en je eigen onderdelen opnieuw ontwikkelen zodat ze rond het nieuwe onderdeel passen."

"Dat heeft uiteraard een financiële impact en ik ben dan ook niet zeker dat de balans uiteindelijk positief is."

Daarnaast is er volgens Binotto ook het zogenaamde budgetplafond dat geïntroduceerd zal worden, aan maximumbudget dat de F1-teams op een jaar mogen uitgeven.

"Ik denk niet dat we standaard onderdelen nodig hebben om geld te besparen, we zullen dan ook sowieso geld blijven uitgeven tot aan het budgetplafond in de F1," besloot de Ferrari-teambaas.

