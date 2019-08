Het mysterie van de ‘verloren’ brieven en pakjes die bewoners op de Runksterkiezel in Hasselt twee weken zonder post zette, werd woensdagochtend opgehelderd. “We hebben de jobstudent die de ronde deed ontslagen nadat bleek dat hij een postzak vol post verstopt had in ons distributiecentrum”, zegt bpost-woordvoerder Barbara Van Speybroeck.