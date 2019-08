“Vertrouwen nooit zo groot”

Szeged. In hét bloedhete mekka van de kano- en kajaksport in Hongarije starten er vandaag de wereldkampioenschappen. Een WK met een extra pigment want de snelste boten plaatsen zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen in Tokio. De Red Torpedoes, met Limburgers Artuur Peters (K1 en K2 1000m) en Hermien Peters en Lize Broekx (K2 500m), houden in hun agenda’s van 2020 alvast een plaatsje vrij. “Het wordt aartsmoeilijk, maar het vertrouwen is nog nooit zo groot geweest”, meldt een strijdvaardige Lize Broekx.