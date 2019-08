BERINGEN/HASSELT Meer dan tien jaar op rij ging Paul Vrijsen (58) met zijn broer Jaak naar Pukkelpop. In november vorig jaar overleed Jaak (61) aan longkanker. Toch was hij er dit jaar nog bij in Kiewit. En dat zal de volgende edities ook het geval zijn. “Op de plek waar Jaak altijd stond of lag, heb ik een deel van zijn assen verstrooid. Dat had ik hem op zijn sterfbed beloofd”, zegt Paul.