Ook gisteren was er weer geen spoor van Yuma Suzuki op het trainingsveld van STVV. De Japanner kampt zoals geweten al sinds zijn aankomst in België met flinke heimwee. Om die reden kwam hij nog niet aan speelminuten toe bij Sint-Truiden. Niet verwonderlijk volgens sportpsycholoog Jef Brouwers. “Een mens is een geheel. Als het in het hoofd niet goed zit, slaat dat ook over op de benen.”