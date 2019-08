Lanaken -

Twee personen zijn woensdagavond gewond geraakt bij een zwaar ongeval in Neerharen. Rond 19.30 uur botsten daar op het kruispunt van de Staatsbaan en de Schuttershofstraat twee auto’s. Een mugteam en de ambulanciers kwamen ter plaatse voor de eerste zorg te verstrekken. Later werden de slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was er een tijdje verkeershinder ter hoogte van het kruispunt.