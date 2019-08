Waarom KRC Genk zes miljoen betaalt voor targetspits Onuachu

De kogel is door de kerk. Als de Nigeriaanse spits Paul Onuachu (25) morgen zijn medische en fysieke testen tot een goed einde brengt, zet hij zijn handtekening onder een meerjarig contract bij KRC Genk. Racing bereikte woensdagmiddag een akkoord met zijn Deense club FC Midtjylland voor zes miljoen euro plus eventuele bonussen. Onuachu (2,01 meter) is een targetspits met een uniek profiel. Hij landt woensdagavond om 22 uur in Düsseldorf.