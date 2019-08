Amazonewoud staat in brand: zo veel rook dat het in São Paulo voortdurend nacht lijkt

Na de bosbranden in Gran Canaria, die intussen onder controle zijn, is het nu alle hens aan dek in het Amazonewoud. Daar woeden momenteel zulke zware bosbranden dat dikke rookwolken de Braziliaanse stad São Paulo zo zwart als de nacht kleurden.

De bosbranden in het Amazonewoud stevenen stilaan af op een triest record: het zijn de zwaarste sinds zes jaar. Tussen januari en augustus woedden al meer dan 74.000 brandhaarden. Een stijging van 84 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit satellietgegevens van het National Institute for Space Research (Inpe). Wat voor nog meer ongerustheid zorgt, is dat het woud eigenlijk te nat is om gemakkelijk uit zichzelf te beginnen branden. De meeste vuurhaarden lijken daardoor aangestoken.

De branden zijn zo erg dat de lucht in São Paulo, 2.700 kilometer verder, om 16 uur helemaal zwart kleurde. Ze spreken er van een “black-out”. “Het was alsof de nacht was gevallen”, zegt een inwoner aan BBC. “Iedereen had het er hier over, want zelfs op regenachtige dagen wordt het normaal niet zo donker. Het was impressionant.”

Maar het is ook onrustwekkend. Ongeruste Brazilianen trokken naar Twitter, waar ze via #prayforamazonia anderen vroegen om mee te bidden voor het woud. Hun oproep krijgt bijval in de rest van de wereld, en intussen is de hashtag trending op het medium. Het grootste tropische bos ter wereld vertraagt namelijk de opwarming van de aarde.