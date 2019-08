Ooit was ze wereldberoemde pornoactrice, nu leeft ze tussen daklozen in tunnels onder Las Vegas

Op de pornosite Pornhub werden haar filmpjes al 125 miljoen keer bekeken. Jenni Lee maakte vroeger furore als een van ’s werelds beroemdste pornoactrices. Nu leeft ze dakloos in tunnels onder Las Vegas.

Niet dat ze het erg vindt om in de donkere en grimmige tunnels te leven. “Hier ben ik gelukkig”, zegt Stephanie Sadorra – alias Jenni Lee – zelf aan een tv-reporter van RTL 5. “Hier is alles veel echter dan bovengronds. Vriendschappen die gesmeed zijn in harde levensomstandigheden zijn zoveel duurzamer.”

“Ooit was ik zeer hot. Je moet het maar eens opzoeken. Ik sta in een of andere Top 100 genoteerd”, vertelt ze voorts. Een ploeg mocht haar nu filmen in haar woonplek in de tunnels onder Las Vegas. Stephanie Sadorra staat een beetje van de camera afgewend en lijkt last te hebben van de cameralichten in haar ogen.

Mislukt als model

Volgens de filmwebsite IMDB speelde Sadorra mee in meer dan honderd adultmovies. Haar laatste rol (in Horny housewives) dateert intussen van drie jaar geleden. Haar carrière startte in 2002, nadat ze eerder was mislukt als model. In haar beginjaren als pornoactrice was Stephanie Sadorra ook getrouwd.

In 2009 kapte ze een eerste keer met de pornografie om zich weer helemaal te concentreren op een modellencarrière. Ze mocht beginnen bij het bureau Mayhem. Maar toen ook die tweede poging om model te worden mislukte, keerde ze terug naar de pornografie.

Nu woont ze dus in de tunnels onder de strip van Las Vegas. Zonder stromend water. “Toch is het makkelijker dan je denkt. Hier behandelen we elkaar tenminste met respect.”