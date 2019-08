Deens meubelmerk pakt uit met sofa voor honden

Bij Sofacompany hebben ze de ideale oplossing gevonden voor baasjes die steeds opnieuw hun hond moeten aanmanen om uit de zetel te gaan. Ze lanceren namelijk een sofa voor de viervoeter zelf.

Het Deense meubelmerk Sofacompany stelt de Flora Dog Edition voor. Dat is een sofa in het roze of grijs die speciaal voor honden werd gecreëerd. De zetel is volledig gestoffeerd aan het kader en aan het zitgedeelte. Bovendien heeft het zitkussen een afneembare hoes waardoor je deze gemakkelijk kan reinigen.

De sofa zal vanaf eind augustus, begin september verkrijgbaar zijn. Reken op zo’n 179 euro om je viervoeter in de watten te leggen.