Boris Johnson lanceert ultrapatriottische video aan vooravond van gesprek met Merkel

Aan de vooravond van zijn gesprek met Angela Merkel heeft de Britse premier Boris Johnson een wel erg patriottische video gelanceerd. De boodschap is duidelijk: de Brexit komt er, met of zonder een akkoord.

De Britse premier Boris Johnson is woensdag in Berlijn voor een overleg met de Duitse Bondskanselier Angela Merkel. Een dag later is de Franse president Emmanuel Macron aan de beurt. Enige punt op de agenda: de Brexit. Johnson wil zijn land op 31 oktober uit de Europese Unie leiden, het liefst met een akkoord maar als het moet ook zonder. Van het huidige akkoord, dat nog onder voorganger Theresa May is onderhandeld, wil hij niets weten. Vooral de backstop – het vangnet dat nieuwe grenscontroles op het Ierse eiland moet vermijden – is hem een doorn in het oog. De Europese Unie is echter niet bereid te heronderhandelen, en dus probeert de Britse premier het met de regeringsleiders van Frankrijk en Duitsland.

Dat het hem menens is, bewees Johnson woensdagmiddag door een wel erg patriottische video te delen op sociale media. Daarin is zijn allereerste speech als premier van het Verenigd Koninkrijk op bombastische muziek gemonteerd, om duidelijk te maken dat de Brexit er in de ogen van Johnson hoe dan ook komt op 31 oktober. Met akkoord of zonder. Volgens Britse media is hij vastbesloten om Merkel dat meteen duidelijk te maken.

“We verlaten de Europese Unie op 31 oktober en maken van dit land het beste land ter wereld om in te wonen”, schrijft hij erbij.