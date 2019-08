België kent tegenstander die het begin 2020 partij geeft in vernieuwde Fed Cup

België speelt op 7 en 8 februari 2020 in de hervormde Fed Cup gastheer voor Kazachstan. Dat bleek woensdag bij de loting op het hoofdkwartier van de Internationale Tennisbond (ITF) in Londen.

Zestien landen gingen de trommel in. België was, als nummer tien op de ITF-ranking, een van de acht reekshoofden en werd aan Kazachstan (ITF 17) gekoppeld. Yulia Putintseva (WTA 39) is de best geplaatste Kazachse in het WTA-klassement.

Bij winst mag het team van Johan Van Herck deelnemen aan de gloednieuwe Fed Cup Finals. Die worden in april in Boedapest georganiseerd. Twaalf landen strijden in Hongarije (op gravel) om de eindzege in de landencompetitie. Zij zullen aantreden in vier groepen van drie waarvan de winnaar doorstoot naar de halve finales. Elke wedstrijd bestaat uit twee enkelmatchen en een dubbel.

Australië en Frankrijk, die in november in Perth in de finale staan van de huidige variant van de Fed Cup, zijn al zeker van deelname aan die Finals. Hongarije krijgt als gastland ook een ticket en nummer één van de wereld Tsjechië ontving een wildcard.