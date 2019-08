Verdachte van brandstichtingen die ook in Gingelom toesloeg: “Toen ik de brandweer belde, besefte ik dat ik iets goeds deed”

Gingelom -

Een 28-jarige man uit Retie riskeert een celstraf van 42 maanden voor minstens dertien brandstichtingen de voorbije tien jaar, waaronder in Gingelom. Zo stak hij aan de E34 in Oud-Turnhout een oplegger geladen met papier in brand en ook in zijn eigen woning stichtte hij brand. “Hij genoot van de aandacht bij de brandstichtingen”, zei de aanklager.