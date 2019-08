Maaseik - De brandweer is woensdag rond 8.15 uur opgeroepen voor een gaslek in de Bergerstraat in Neeroeteren. De bewoners werden geëvacueerd. De brandweer controleerde het pand maar vond niet meteen een lek. Uiteindelijk bleek het te gaan om een probleem met de gasverwarmingsketel waardoor die in veiligheid ging. Een technicus kwam het probleem oplossen.