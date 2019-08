Stella McCartney ontwerpt collectie voor nieuwe album van Taylor Swift

Het nieuwe album ‘Lover’ van Taylor Swift komt vrijdag uit. Voor die gelegenheid ontwierp de zangeres in samenwerking met Stella McCartney een capsulecollectie.

Stella McCartney en Taylor Swift leerden elkaar kennen na een concert van de popster in Londen. Van daaruit ontwikkelde zich een vriendschap tussen de twee en die mondt nu uit in een collectie met kleding en accessoires die wordt uitgebracht naar aanleiding van de release van de nieuwe, zevende plaat van Swift op 23 augustus.

De capsulecollectie bestaat uit een reeks T-shirts, sweaters, een bomberjack, een totebag en een pet. De meeste stuks zijn voorzien van een tie dye kleurtje of dragen de beeltenis van haar kat Benjamin Button. Voor de jas betaal je omgerekend zo’n 1.800 euro, voor de tas 720 euro. Andere prijzen werden nog niet meegedeeld, maar nu al is duidelijk dat fans stevig in de buidel zullen moeten tasten.

De collectie, die bovendien net zoals alle ontwerpen van McCartney ecologisch is, zal tussen 23 en 25 augustus beschikbaar zijn in The Lover Experience Taylor Swift Pop Up Shop in New York City, daarna zullen sommige items terug te vinden zijn in de winkels van de Britse ontwerpster.