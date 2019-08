“Diana zag voor prins William af van tweede huwelijk”

Augustus, de maand waarin zij stierf, is al meer dan twintig jaar het moment dat er altijd nieuws over prinses Diana (1961-1997) opduikt of dat iemand het stilzwijgen over haar verbreekt. Deze keer is dat een royaltywatcher, die van Lady Di zelf hoorde hoe zij dacht over hertrouwen en zelfs nog een baby.

Het leek zo’n sprookje, toen in juli 1981 het huwelijk van prins Charles en Lady Diana werd gesloten. Wat nog maar weinigen in de jaren daarna wisten: eigenlijk eindigde hun huwelijk al kort nadat het werd voltrokken en de twee jongens William en Harry waren geboren. Charles stortte zich opnieuw in de armen van de vrouw die inmiddels zijn echtgenote is, Camilla. Diana beleefde meerdere romances, maar trouwde nooit opnieuw. Zij stierf toen zij in gezelschap was van haar minnaar Dodi Al Fayed.

Een jaar voor haar dood was de scheiding van Charles en Diana uitgevochten en op papier gezet. Maar al vanaf 1995 tot kort voor haar overlijden en de hernieuwde kennismaking met Dodi, had zij een hartstochtelijke relatie met hartchirurg Hasnat Khan. Als iemand kans maakte de tweede echtgenoot van Diana Spencer te worden, dan was volgens haar vrienden hij het wel geweest.

Als een blok

De prinses had er alles voor over om in zijn gezelschap te verkeren nadat ze tijdens een liefdadigheidsevent in het ziekenhuis waar hij werkt als een blok voor hem was gevallen. Die liefde werd maar tot op zekere hoogte beantwoord. De twee waren zeker amoureus, maar de gerespecteerde Khan zag er erg tegenop zijn anonimiteit op te geven en de man naast Diana te worden. Het zou zijn leven en carrière volledig op zijn kop hebben gezet.

Royaltywatcher Ingrid Seward, die meerdere boeken over Diana en andere leden van de koninklijke familie schreef, had een goede band met de prinses van Wales en had on- en off the record meerdere, uitgebreide gesprekken met haar. Met sommige uitspraken, hoe opvallend ook, kon zij niets doen omdat die dus niet voor publicatie waren bestemd. Maar ruim twintig jaar later voelt zij zich daar kennelijk wat vrijer in, en doet zij alsnog uit de doeken hoe Diana dacht over hertrouwen en zelfs kinderen krijgen.

Tegenstander

Diana vertelde Seward dat prins Harry een tweede huwelijk alleen maar zou toejuichen. De prinses, destijds een dertiger, had gemakkelijk nog een of meerdere kinderen bij een andere man kunnen krijgen en ook dat juichte deze zoon alleen maar toe. “Harry zou heel graag een broertje of zusje krijgen, daar blijft hij om vragen”, vertelde Diana. “Hij is er namelijk klaar mee om de jongste te zijn.”

Het probleem lag eerder bij haar oudste zoon. William was een verklaard tegenstander van een nieuwe man in het leven van zijn moeder en leek zelf die rol op te eisen. “Hij wil dat ik er voor hem ben”, zei Diana daarover. En dat was voor haar iets om rekening mee te houden.

Mr. Wonderful

Seward is ervan overtuigd dat een huwelijk met Mr. Wonderful, zoals ze Khan steevast noemde, hierdoor niet tot de mogelijkheden behoorde. Uit liefde voor de gevoelige William en om hem, na de geruchtmakende scheiding van zijn vader, niet nog meer in verwarring te brengen, zou Diana hebben besloten niet te hertrouwen.

Vermoedelijk in juni 1997, een kleine drie maanden voor het drama in het Parijse tunneltje, beëindigde Diana de relatie met haar hartchirurg. De twee zaten niet op een lijn over een gemeenschappelijke toekomst. Diana zag hem als haar man, maar wilde dus toch ook weer niet trouwen. De beroemde foto’s die tijdens haar laatste zomer op het jacht van Dodi’s vader konden worden gemaakt, nadat zijzelf de fotografen had getipt, zouden weer bedoeld zijn geweest om Khan jaloers te maken. “Het liefst zou ze met hem zijn getrouwd als de jongens wat ouder waren”, zegt Seward. “Maar die tijd is haar dus niet gegund geweest.”