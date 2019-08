Studio Brussel wint marktaandeel, maar Qmusic blijft op een na grootste radiozender

Studio Brussel heeft zijn marktaandeel in de periode van maart tot juni zien stijgen tot 11,5 procent bij het brede publiek (plus 12), maar moet wel Qmusic voor zich dulden, dat zelf klom tot 11,8 procent. Radio 2 blijft de grootste zender, al zag die zijn marktaandeel dalen tot 29,8 procent. Dat blijkt uit de jongste golf luistercijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

Bij de openbare omroep zakte Radio 1 tot 8,1 procent, terwijl MNM en Klara relatief stabiel bleven op respectievelijk 10,3 procent en 2,3 procent. Bij Medialaan haalt naast Qmusic Joe 8,5 procent marktaandeel. Nostalgie haalt 5,8 procent.

De VRT benadrukt dat Studio Brussel de sterkste zender in Vlaanderen blijft in de doelgroep 18-44 jaar. “Ik ben natuurlijk blij om vast te stellen dat onze ‘reboot’ van begin dit jaar, waarin we ons inhoudelijk stevig op scherp hebben gezet, zijn effect niet heeft gemist en nog meer stubru-luisteraars inspireert”, zegt nethoofd Jan Van Biesen in een communiqué.

Bij Medialaan klinkt het dan weer dat Qmusic in de doelgroep 18-54 jaar sterkst is met dagelijks 577.000 Vlamingen. In de zenderdoelgroep van 18-44 jaar haalt Qmusic 18,5 procent marktaandeel. Joe op zijn beurt haalt 13,7 procent marktaandeel in de zenderdoelgroep van 35-54 jaar. “We zijn blij om te zien dat Qmusic en Joe op koers zitten”, zegt An Caers, directeur radio.

Nostalgie tot slot haalt 7,5 procent in de doelgroep 35-54 jaar en merkt een opvallende groei in de luisterduur. “Het is en blijft een van onze objectieven om onze luisteraars langer aan ons te binden. Het afgelopen jaar zien we dat we daar met Nostalgie steeds beter in slagen, met groei in luisterduur op alle doelgroepen”, zegt directeur Tom Klerkx in een communiqué.