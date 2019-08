Schietpartij tijdens opnames videoclip van Franse rapper Booba

Een vijftiental mensen zijn dinsdagnacht gewapend met honkbalknuppels en vuurwapens op de opnames van een videoclip van de Franse rapper Booba in Aulnay-sous-Bois, in het noorden van Frankrijk, opgedoken en hebben verscheidene mensen verwond, zo is uit eensluidende bronnen vernomen, die daarmee een bericht van Europe 1 bevestigden.