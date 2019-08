Alcoholvrije drankjes zitten in de lift en met deze cocktailrecepten is het helemaal feest

Nog nooit waren alcoholvrije drankjes zo populair, blijkt uit cijfers van FOD Financiën. Vooral wijn en bier doen het goed, maar ook non-alcoholische cocktails zijn al een tijdje aan een opmars bezig. We vroegen David Lebeer van de Gentse bar The Cobbler naar enkele van zijn favoriete recepten.

David Lebeer werd in 2018 nog uitgeroepen tot beste barman van België. Zijn creaties serveert hij in de bar The Cobbler, dat deel uitmaakt van hotel 1898 The Post op de Gentse Korenmarkt. Ook hij merkt dat alcoholvrije drankjes in de lift zitten. “De vraag wordt inderdaad steeds groter. En ook drankjes met een laag alcoholpercentage, die bijvoorbeeld vermout, sherry of wijn bevatten, maken wij steeds vaker.”

Toch is het creëren van alcoholvrije cocktails ook een uitdaging. “Ik vind het wel leuk om te doen, maar soms vragen klanten naar smaken die moeilijk samengaan, zoals zuur en bitter. Het is moeilijk om een interessant en echt bitter non-alcoholische drankje te maken. Als mensen dat vragen, dan gebruiken wij vaak tonic en pompelmoes.”

Aan de hand van vier voorbeelden toont David hoe je wel een lekkere en evenwichtige non-alcoholische cocktail kunt maken.

Romeo’s passion mojito

50 ml vers limoensap

25 ml suikerwater

25 ml passievruchtensiroop

30 ml gemberbier

10 grote muntblaadjes

Neem een groot glas en doe er de muntblaadjes in. Vul het glas de helft met crushed ijs. Doe er het sap en de siropen in. Roer de ingrediënten door elkaar. Door het ijs zal de munt zijn smaak afgeven. Vul af met nog wat crushed ijs en het gemberbier. Roer even om. Garneer met wat takjes munt en een rietje.

Pink derby

50 ml vers roze pompelmoessap

50 ml honingsiroop

10 ml citroensap

3 blaadjes salie

50 ml ginger ale

Doe alle ingrediënten in een shaker (of grote glazen bokaal). Vul de shaker met veel ijs en shake hard voor 12 seconden. Zeef alles met een strainer en fijne zeef in een longdrink glas met ijsblokken. Vul aan met de ginger ale. Roer even door elkaar en garneer met een schijfje pompelmoes en blaadjes salie.

Framappel berry

50 ml appelsap

75 ml cranberrysap

45 ml suikerwater

3 verse frambozen

Neem een glas en doe de frambozen erin en plet tot puree. Giet de andere ingrediënten erbij en meng even. Vul het glas volledig met ijs en roer voor 20 seconden. Voeg meer ijsblokken toe indien mogelijk. Garneer met schijfjes appel, munt en frambozen. Als deze cocktail te zoet is, mag je er altijd een beetje citroen- of limoensap (20 ml) bijdoen en een beetje spuitwater.

Posh spice pina colada

70 ml ananassap

50 ml kokossiroop

50 ml limoensap

Voor de kokossiroop: doe gelijke delen suiker en water in een kookpot en verwarm lichtjes tot de suiker is opgelost. Warm 100 ml kokosmelk zachtjes op. Voeg daar 1/2 kaneelstok (in stukjes), 10 geplette kardemompeultjes, 2 kruidnagels en 10 gr gember (in stukjes) aan toe en laat even mee infuseren. Zet na 5 minuten het vuur op een hogere stand en voeg 100 gr suiker toe. Roer tot de suiker is opgelost. Laat afkoelen. Zeef de ingrediënten er uit en giet over in een propere fles.

Voeg alle ingrediënten in een shaker of grote bokaal. Vul met veel ijs en shake hard voor 12 seconden. Giet de inhoud in een groot glas vol met ijsblokken en garneer met schijfjes ananas, kaneel, gember en munt.