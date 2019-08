‘The Matrix’ komt terug: “Nooit zo relevant geweest als nu”

Keanu Reeves en Carrie-Anne Moss kruipen twintig jaar na de eerste film opnieuw in de rol van Neo en Trinity. Warner Bros bevestigt dat er een vierde The Matrix-film komt. Lana Wachowski neemt de productie, net als bij de vorige drie films, voor haar rekening.

Het verhaal zal geschreven worden door Wachowski, samen met Aleksandar Hemon en David Mitchell. Volgens Wachowski is The Matrix, waarin mensen zich een strijd aanbinden met overheersing door machines, op dit moment relevanter dan ooit. Warner Bros.-topman Toby Emmerich noemt haar dan ook ‘een visionair’. “We zijn ongelooflijk blij dat Lana ‘The Matrix’ weer gaat produceren”, zegt Emmerich aan Variety.

Wanneer de film op het witte doek zal te zien zijn, is nog niet bekend. Wel weten we dat de productie start begin 2020. In het verleden bracht de trilogie in totaal ruim 1,6 miljard dollar op.