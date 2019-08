Politie schiet drie agressieve honden dood die vrouw aangevallen hadden

De Nederlandse politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie agressieve honden doodgeschoten in Rotterdam. De dieren belemmerden de agenten bij een gewonde vrouw, die vermoedelijk door de dieren gebeten werd, te komen.

De politie had een melding gekregen van een vrouw die hard aan het gillen was in Rotterdam. In de woning vonden ze een gewonde vrouw, wiens verwondingen leken op bijtwonden. “Er lag veel bloed”, zegt een woordvoerder van de politie in De telegraaf. “De beesten waren door het dolle heen.”

De hondengeleiders van de politie kwamen ter plaatse, maar ook zij kregen de dieren niet kalm. Daardoor zagen de agenten zich genoodzaakt de dieren dood te schieten. Het is nog onduidelijk hoe het met de vrouw gaat.