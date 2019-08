Grieks vakantie-eilandje wil als eerste helemaal plasticvrij zijn

In de zomer wordt het Griekse eiland Paros overspoeld door toeristen en die gebruiken massaal flessen water en plastic bekertjes. Maar daar wil de lokale gemeenschap nu aan halt aan toeroepen en zo het eerste plasticvrije eiland ter wereld worden.

In het laagseizoen wonen er op Paros zo’n 13.000 locals, maar in de zomermaanden wordt het eiland ook nog eens overspoeld door om en bij de 400.000 toeristen. De pittoreske blauw en wit geschilderde cafeetjes in de haven verbruiken er dagelijks elk tot wel duizend plastic bekers en er worden ook massaal flessen water ingevoerd omdat de toeristen onterecht denken dat het kraantjeswater niet drinkbaar is.

Om die waanzin een halt toe te roepen, werd nu Clean Blue Paros opgericht. Zo’n 95 procent van het afval in de Middellandse Zee bestaat vandaag uit plastic. “Ik was echt geshockeerd toen ik voor het eerst op het eiland terechtkwam. Ik kon amper geloven hoeveel plastic bekertjes er niet rondslingerden op het strand”, zegt initiatiefneemsters Stella Cervello en Zana Kontamanoli. “Je ziet al die plastic gewoon drijven in de zee.”

Tegen 2022

Onder meer de eilandengroep de Seychellen voerde al een verbod in op plastic producten die maar een keer worden gebruikt, maar op Paros willen ze nu nog een stap verder gaan en helemaal plasticvrij worden. Dat moet tegen 2022 het geval zijn. Grote borden maken de toeristen er vandaag al attent op.