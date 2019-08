Dit koppel kreeg wel een heel onaangename verrassing tijden hun vakantie in Nepal. In de loop van de nacht verschenen er plots duizenden insecten in hun hotelkamer. Het koppel filmt hoe de beestjes krioelen op het plafond en de raam. Bij aanvang zouden er geen insecten zijn geweest in de kamer, maar de onverwachte bezoeker zouden een weg hebben gevonden door een gat in de raam.