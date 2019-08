Callboys nu ook te boeken als band, inclusief “pornogitaren”

De avant-première van het tweede Callboys-seizoen staat vanavond op de agenda. Maar gisteren al stonden Rik Verheye, Matteo Simoni, Bart Hollanders en Stef Aerts in vol ornaat op de planken. Niet als gigolo’s, wel voor het eerst als muziekgroep. Samen met Mauro Pawlowski en Isolde Lasoen vormen ze de band Belga.

Ze stonden in 2017 al eens achter de draaitafels op Rock Werchter. En vorig jaar kroop Rik Verheye samen met Willy Sommers op het podium van Pukkelpop. Maar de muzikale honger van de callboys is niet gestild. Samen met hun regisseur Jan Eelen hebben Rik Verheye, Bart Hollanders, Matteo Simoni en Stef Aerts de muziekgroep Belga opgericht. Ze spelen de muziek die Eelen gebruikt in Callboys. Lees: veel funk, veel blazers en de nodige “pornogitaren”. En dat doen ze in mooi gezelschap. Met onder anderen gewezen dEUS-gitarist Mauro Pawlowski en Daan-drumster Isolde Lasoen krijgen ze ruggensteun van topmuzikanten. Ze brengen onder meer het iconische Balek van de Belgische jazzmuzikant Marc Moulin.

“Eerst was er vraag naar een vervolg op onze dj-carrière. Maar het is dus iets anders geworden”, vertelt Eelen, die zelf gitaar speelt in Belga. “Jo Hermans, de trompettist van Daan, belde ons met het idee om een groep te vormen rond al die funky chicken-muziek uit Callboys. Natuurlijk zagen we dat zitten. Een paar keer repeteren en hop: we hebben ons eerste optreden al beet.”

Première in Kinepolis

Gisteravond beleefde Belga z’n vuurdoop met een try-out in de Antwerpse zaal Kavka. Zonder Simoni en Aerts, maar mét Verheye en Hollanders zingend en groovend vooraan de bühne. “Het blijft een probeersel, maar als acteur is een project als dit héél fijn om te doen”, zegt Hollanders. “We gaan met wisselende bezetting spelen. Ook Boris Van Severen en Charlotte Vandermeersch zullen eens komen meedoen.” De eerste show lokte meteen bekijks: in de snikhete, volgepropte zaal kwamen onder anderen Guy Mortier en Olga Leyers een kijkje nemen.

Tijd om uit te slapen na het muzikale debuut krijgen de callboys niet. Woensdag gaat hun tweede seizoen in avant-première, in Kinepolis Antwerpen. De cast toont er de eerste drie afleveringen aan de fans. Op donderdag 5 september gaat de nieuwe reeks van start op Vier.

