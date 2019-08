US OPEN. Flipkens maakt geen fout in eerste ronde van de kwalificaties, ook Bemelmans stoot door

Kirsten Flipkens (WTA 109) heeft zich dinsdag gekwalificeerd voor de tweede kwalificatieronde op de US Open. De 33-jarige Kempense, het vijfde reekshoofd, rekende in haar eerste duel op Flushing Meadows in twee sets (6-3 en 6-4) af met de Roemeense Irina Maria Bara (WTA 192).

Flipkens ontmoet in de tweede (van drie) kwalificatieronde(s) de Servische Jovana Jaksic (WTA 244). Die ging met 6-2 en 6-4 voorbij de Oostenrijkse Julia Grabher (WTA 253).

Het was van de US Open van 2012 geleden dat Flipkens nog eens kwalificaties moest afwerken op een grandslamtoernooi. Haar beste resultaat in New York is een derde ronde in 2009.

Eerder plaatste Yanina Wickmayer (WTA 162) zich al voor de tweede voorronde. Ysaline Bonaventure (WTA 114) en Greet Minnen (WTA 120) sneuvelden in de eerste ronde. Elise Mertens (WTA 26) en Alison Van Uytvanck (WTA 66) hoeven geen kwalificaties te spelen in New York.

Ook Bemelmans plaatst zich

Ruben Bemelmans (ATP 181) heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de US Open. De 31-jarige Limburger haalde het in twee sets (6-1 en 7-6 (7/5)) van de Japanner Hiroki Moriya (ATP 213).

Bemelmans treft in de tweede (van drie) kwalificatieronde(s) de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP 143). Die was met 6-3 en 6-0 te sterk voor de Duitser Mats Moraing (ATP 169).

Bemelmans was drie keer eerder actief op de hoofdtabel van de US Open. Hij haalde zijn beste resultaat, een derde ronde, bij zijn debuut in 2015. In 2017 en 2018 sneuvelde hij telkens in de eerste ronde.

Eerder plaatste Kimmer Coppejans (ATP 138) zich al voor de tweede kwalificatieronde. De Oostendenaar versloeg in zijn eerste duel op Flushing Meadows de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 295). David Goffin (ATP 15) en Steve Darcis (ATP 186) staan rechtstreeks op de hoofdtabel.