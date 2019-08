Video: Geweigerde Limburgse nikabdraagster: ‘Ik wil gewoon met de bus kunnen reizen’

Nikabdraagster Angela Kempeners (36) uit het Limburgs Nederlandse Geleen werd maandag geweigerd in de bus en door de politie eruit gezet. Dinsdag trof ze dezelfde chauffeur.

De hele dag is ze dinsdag landelijk nieuws geweest. Sinds 1 augustus geldt in Nederland een boerkaverbod. Angela Kempeners wist dat er toch niet gehandhaafd zou worden en stapte maandag, gehuld in nikab, in een lijnbus.

Zwaailichten

De buschauffeur weigerde nog verder te rijden en belde de politie. “De agent, een Marokkaan, waar ik toch wat meer begrip van verwachtte, kwam met zwaailichten aanrijden en zette me de bus uit”, vertelt Angela Kempeners. Arriva reageerde dat de buschauffeur de vrouw niet had mogen weigeren omdat alle Nederlandse vervoerders hebben afgesproken het verbod niet te handhaven. De chauffeur had haar dus gewoon mee moeten nemen.

‘Ik kies hier zelf voor’

Met die verklaring in de hand stapte Kempeners dinsdag opnieuw in de bus. Daar trof ze dezelfde chauffeur die wederom de politie belde maar die wilde deze keer niet komen. En dus reisde ze naar haar werk. Ook kwam ze met de bus terug naar huis. “Ik zit helemaal niet op die aandacht te wachten. Ben ook geen crimineel”, zegt ze. “Maar ik vertel mijn verhaal omdat ik gewoon met de bus wil kunnen reizen, net als naar een bank gaan of naar het ziekenhuis. Ben zelfs bereid me te identificeren, door mijn nikab even af te doen als het moet, maar dat hoefde niet van de buschauffeur. Er zaten mensen in de bus die het voor me opnamen. Dat was heel fijn.”

Het dragen van de nikab is voor Kempeners een uiting van haar religie. “Ik kies hier zelf voor.” Tien jaar geleden is ze moslim geworden. Ze is aanhanger van het salafisme, de meest conservatieve stroming binnen de islam. “Maar ik ben tegen Islamitische Staat hoor. Ik bid vijf keer per dag, daarom heen plannen we ons leven. Ik ga weleens naar de moskee in Geleen maar niet elke week. Natuurlijk wil ik graag eens naar Mekka.”

Kempeners, die met haar vier kinderen in Geleen woont, zegt met niemand problemen te hebben. “Niet met de buren, niet met mijn familie. Van mijn bazin mag ik alleen werken, ik doe schoonmaakwerk, zodat ik mijn nikab af kan doen.”