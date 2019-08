Amper 15 maar toch start deze actrice haar eigen beautylijn

Amper vijftien is ze, Millie Bobby Brown, maar dat houdt de actrice niet tegen om haar eigen cosmeticaproducten op de markt te brengen.

Met maar liefst 27,7 miljoen volgers op Instagram is de jonge Stranger Things-actrice erg geliefd bij generatie Z, de opvolgers van de millennials. “Ik val zelf ook onder die groep”, zegt ze in een interview met Women’s Wear Daily. “Ik ben al bezig met make-up sinds ik tien jaar was. Ik ken echt alle mogelijke producten.”

Maar ondanks het gigantische aanbod vond Bobby Brown niet de juiste producten voor haar huid. “Niets voelde goed aan op mijn huid. Ik kreeg echt snel puistjes.” En daarom besloot ze om haar eigen verzorgingsproducten op de markt te brengen. “Alle producten zijn veganistisch en dierproefvrij. Ook zal een deel van de opbrengst gedoneerd worden aan een organisatie die zich inzet voor kinderen die vechten tegen kanker.”

Florence by Mills zal binnenkort te koop zijn in haar eigen webshop. Prijzen variëren van 9 tot 30 euro voor een crème of lotion.